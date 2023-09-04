Рашисти другу ніч поспіль атакували Одещину "шахедами"

3,5 години тривала повітряна тривога в Одеській області. Ворог атакував дронами Кілікійській та Ізмаїльський райони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

Про загрозу повітряної атаки противника в цьому регіоні військові поінформували о другій годині ночі. Росіяни запускали ударні дрони типу "Шахед" у кілька хвиль. У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони за ворожими цілями.Удари тривали фактично до пів на шосту ранку, коли в Одеській області було оголошено скасування повітряної тривоги.

Під загрозу атаки потрапили Приморське, Ізмаїл та район, Кілійський район - тобто південь Одеської області.

Близько 04:00 керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Ізмаїльського району перебувати в укриттях, а також дотримуватись інформтиші, не знімати та не викладати в інтернеті роботу ППО.

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