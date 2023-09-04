У Курській області вночі знову пролунали вибухи
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В ніч проти 4 вересня, через кілька годин після того, як у Курчатові безпілотник влучив у дах адміністративної будівлі, у місті знову пролунали вибухи .
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
За їх даними у Курчатові вночі пролунало щонайменше три вибухи. Місцеві мешканці говорять - про п'ять. Влада повідомила, що у місті зараз триває робота систем протиповітряної оборони.
У міноборони РФ заявили, що над Курською областю знищено один український БпЛА, ще один - над Чорним морем поблизу Криму.