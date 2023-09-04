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У Курській області вночі знову пролунали вибухи

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У Курській області вночі знову пролунали вибухи
В ніч проти 4 вересня, через кілька годин після того, як у Курчатові безпілотник влучив у дах адміністративної будівлі, у місті знову пролунали вибухи .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

За їх даними у Курчатові вночі пролунало щонайменше три вибухи. Місцеві мешканці говорять - про п'ять.  Влада повідомила, що у місті зараз триває робота систем протиповітряної оборони.

У міноборони РФ заявили, що над Курською областю знищено один український БпЛА, ще один - над Чорним морем поблизу Криму.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Хто дамбіт *********?
  • Яр Холодний
    Опять "Галочкин ******" "ради насрать"? Тобі не надоїло "лайном поливать" усе? Чи ти "за гроші"?
  • Michal Woronowsky
    Йой, сарако! Ти чого така люта?
    Тебе що, хлопці не *******, бо писок прищавий, а писок прищавий, бо хлопці не *******?
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