Минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області та Приютного Запорізької області, - Генштаб

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. ЗСУ стримують наступ російських військ на Мар’їнському напрямку.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Грем’яч, Блешня Чернігівської області, Ворожба, Мезенівка, Кіндратівка, Уланове Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вільхуватка, Гатище, Бударки, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещині Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Білої Гори, Озарянівки, Курдюмівки, Північного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Тихонівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Північне, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невельське, Карлівка, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Сєверне, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населеним пунктам, серед них Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

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На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Червоне, Чарівне, П’ятихатки, Гуляйпільське, Оріхів, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Антонівки, Миколаївки та Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Микільське, Дмитрівка, Миколаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.