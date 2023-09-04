Росіяни атакували цивільну інфраструктуру півдня Одеської області, є влучання, - Сили оборони півдня. ФОТОрепортаж

Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136" була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав’я.

Про це повідомили у Силах оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"17 дронів було збито силами протиповітряної оборони. Однак, відбулись і влучання. У двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.

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