Росіяни атакували цивільну інфраструктуру півдня Одеської області, є влучання, - Сили оборони півдня. ФОТОрепортаж
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Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136" була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав’я.
Про це повідомили у Силах оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.
"17 дронів було збито силами протиповітряної оборони. Однак, відбулись і влучання. У двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.