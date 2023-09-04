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Міноборони РФ заявило, що окупанти потопили чотири українські катери у Чорному морі

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Міноборони РФ заявило, що окупанти потопили чотири українські катери у Чорному морі
Міноборони Росії заявило, що минулої ночі окупаційні війська потопили в акваторії Чорного моря українські швидкохідні катери, які прямували у бік анексованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

"Вночі 4 вересня 2023 року у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаками морської авіації Чорноморського флоту було знищено 4 швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку мису Тарханкут", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міноборони РФ 30 серпня заявило, що знищили 4 військових катерів десантної групи українських військових. Сили спеціальних операцій ЗСУ спростували ці фейкові заяви.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Сергій ad01e8df
    Може так а може й ні. Хіба своїх бовдурів бракує, в кого рот не смикається цілодобово?
  • Энди Мир
    З кацапами все зрозуміло, а от нахіба про всі операції до всіх дрібниць наші спецслужби на другий день на весь світ в інтерв'ю розповідають? Я хз, вони ж просто унеможливлюють їх повторення, поки козлопикі зрозуміють що й до чого - то ще пару раз можна повторити. А так будЬонов зі своїми піар братами все зливають швидше ніж чистокровні бурятоязичні розуміють.
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