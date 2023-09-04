Міноборони РФ заявило, що окупанти потопили чотири українські катери у Чорному морі

Міноборони Росії заявило, що минулої ночі окупаційні війська потопили в акваторії Чорного моря українські швидкохідні катери, які прямували у бік анексованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ.

"Вночі 4 вересня 2023 року у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаками морської авіації Чорноморського флоту було знищено 4 швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку мису Тарханкут", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міноборони РФ 30 серпня заявило, що знищили 4 військових катерів десантної групи українських військових. Сили спеціальних операцій ЗСУ спростували ці фейкові заяви.

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