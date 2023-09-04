Зранку над Дніпропетровщиною ППО знищила 6 ворожих безпілотників
1 3620
Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід". Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що БпЛА атакують Нікополь:
"Місто Нікополь - застосування БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях!", - зазначив він.