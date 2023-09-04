Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 265 120 осіб (+460 за добу), 4 480 танків, 5611 артсистем, 8663 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 265 120 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 265120 (+460) осіб;
- танків - 4480 (+4) од;
- бойових броньованих машин - 8663 (+14) од;
- артилерійських систем - 5611 (+29) од;
- РСЗВ - 741 (+2) од;
- засоби ППО - 503 (+1) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4481 (+37);
- крилаті ракети - 1447 (+0);
- кораблі /катери - 19 (+1) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8149 (+47) од;
- спеціальна техніка - 847 (+6).