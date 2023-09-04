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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 265 120 осіб (+460 за добу), 4 480 танків, 5611 артсистем, 8663 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 265 120 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 265120 (+460) осіб;
  • танків - 4480 (+4) од;
  • бойових броньованих машин - 8663 (+14) од;
  • артилерійських систем - 5611 (+29) од;
  • РСЗВ - 741 (+2) од;
  • засоби ППО - 503 (+1) од;
  • літаків - 315 (+0) од;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4481 (+37);
  • крилаті ракети - 1447 (+0);
  • кораблі /катери - 19 (+1) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8149 (+47) од;
  • спеціальна техніка - 847 (+6).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 265 120 осіб (+460 за добу), 4 480 танків, 5611 артсистем, 8663 броньовані машини 01

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3478 день москальсько-української війни.
    103!! одиниці техніки та 460! чумардосів.
    Арта 31, броня 18 та 47!! логістика. Довгоочікуваний плюс по плавзасобах, в підсумку 19. Відбита чергова повітряна хвиля.
    Рахунок ППО спецтехніка - 1:6.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 265 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
  • ZoV KobZona
    Очередной маленький юбилей по дохлым оркам.
    Пожелаем, чтобы через год их одвухсотилось как минимум в 10 раз больше.
  • Svetlana S b02b03c6
    Арта как всегда стабильно на высоте
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