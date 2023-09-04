ЗСУ просунулися під Бахмутом і мають успіхи на заході Запорізької області, - ISW

Українські захисники продовжують контрнаступальні операції та просуваються в районі Бахмута й на заході Запорізької області.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на 3 вересня Сили оборони просунулися вперед під Бахмутом і на заході Запорізької області.

"Українські війська підійшли до чергової серії підготовлених російських оборонних позицій на окремих ділянках у районі Роботиного на заході Запорізької області, хоча багато російських джерел стверджують, що ці позиції є першим, а не другим шаром оборони в багатоешелонованій російській армії на півдні України", - йдеться у повідомленні.

Українські військові офіційні особи відзначили, що потужність наступної серії російських оборонних позицій навколо Роботиного, ймовірно, залежатиме від складу російських сил у цьому районі.

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Також речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що українські війська досягли невизначених успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Штупун також зазначив, що російські сили розгортають резерви невідомої якості для оборони в цьому районі. Імовірно, йдеться про передислокація підрозділів 7-ї гвардійської повітряно-десантної та 76-ї гвардійської десантно-штурмової (ВДВ) дивізій у район Роботиного з інших місць фронту.

Генеральний штаб України повідомив, що українські сили проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 і 3 вересня, показують, що українські сили контролюють південь Кліщіївки.

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