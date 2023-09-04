Вночі над Миколаївщиною ППО знищила розвідувальний ворожий безпілотник

Сили протиповітряної оборони у Миколаївській області вночі збили російський БПЛА невстановленого типу.

Про це в телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі 4 вересня, о 01:43, на Миколаївщині сили та засоби ППО знищено російський розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

За його словами, о 08:27 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очакова. Без постраждалих.

Також вчора о 09:35 росіяни з артилерії били по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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Кім зауважив, що о 12:42 артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав очільник ОВА.