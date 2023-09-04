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Сили ППО знищили 23 ударні дрони з 32, - Повітряні сили

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Сили ППО знищили 23 ударні дрони з 32, - Повітряні сили
У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА.

Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Ирина 79c3d07c
    чем? асфальтом, или яйцами по 17 ??!!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Погоджуюся. Але тільки вчора вирішили зняти міністра оборони, який тим і займався, що відводив ЗСУ, брехав, заморожував всі ракетні і дронові програми, мародерив мільрдами кожного місяця з того, так і бідного оборонного бьюджету. Десятий рік йде війна, а вони живуть відосами і випєндрюванням перед світом, відкосивши від армії і фактимчно нічого доброго для неї не зробивши. А цей міністр, яйцекрад, як і попередній, руйнатор ЗСУ, поїде працювати послом під захистом дипломатичного паспорта. Ось і вся наш оборонна міць, а там на нулі, хлопці затуляють нас своїми тілами, бо ці мародери нічим їх не забезпечили.
  • Оплала Ококок
    Дуже прикро, що не знайшли протидію цим бпла
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