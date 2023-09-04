Сили ППО знищили 23 ударні дрони з 32, - Повітряні сили

У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину.