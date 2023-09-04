На Мелітопольському напрямку українські захисники мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах, - Міноборони
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Південь це наш основний напрямок наступу. Там наступальні дії тривали протягом цього тижня і ЗСУ там мають певні результати", - сказала Маляр.
За її словами, продовжуються наступальні дії на Мелітопольському напрямку. За останні декілька днів в ході ведення цих наступальних операцій були успіхи в районі Новоданилівки та Новопрокопівки. Там ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.
У Запорізькій та Херсонській областях російські війська знаходяться в обороні, тривають обстріли.
"Ворог там активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет". На півдні зберігається інтенсивність обстрілів. Це приблизно 4-4,5 тисячі обстрілів з боку ворога за тиждень", - зазначила Маляр.
Водночас вона додала, що українські захисники на півдні потужно нищать ворога.