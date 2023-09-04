ЗСУ визволили 3 кв. км території на Бахмутському напрямку минулого тижня, від початку контрнаступу - 47 кв. км, - Міноборони

Схід залишається основним напрямком ворожого наступу. Бої точаться довкола Бахмута - як на півдні, так і на півночі.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На північному фланзі протягом усього минулого тижня було дуже гаряче у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки. Росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення", - йдеться в повідомленні.

Маляр додала, що Бахмутський напрямок є напрямком українського наступу на сході. З початку цього наступу звільнено 47 квадратних кілометрів. Протягом минулого тижня у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки було деокуповано 3 квадратних кілометри.

"Буквально два тижні тому епіцентрами боїв на сході був Куп'янський напрямок. Активним залишається Лиманський напрямок. Кількість обстрілів там залишається високою та зберігаються ворожі атаки. Так, на Куп'янському напрямку щодня відбивають по кілька ворожих атак. Водночас на Лиманському напрямку окупанти намагаються активно рухатися в районах Новоєгорівки та Білогорівки, але ЗСУ їх потужно зупиняють", - зазначила Маляр.

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Так само дуже гаряче на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулого тижня ворог намагався наступати в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. При цьому наші військові перебувають в активній обороні та не дають ворогу оточити Авдіївку чи захопити Мар'їнку.

"Це дуже активна робота, хоча в новинах це просто фраза: "Ідуть бої"", - сказала заступниця міністра.

Якщо загалом аналізувати по сходу, то інтенсивність залишається тією самою. Росіяни здійснюють близько 8 тисяч обстрілів на тиждень та використовують приблизно 400 тисяч боєприпасів.