Минулої доби окупанти завдали ударів по 30 населених пунктах Запорізької області, три особи зазнали поранень

За минулу добу зафіксовано 104 обстріли: ворог завдав ракетного удару по Верхній Терсі, з РСЗВ вдарив по Червоному й Степовому, а шістьма авіаснарядами - по Оріхову, здійснив БПЛА-атаки по Щербаках, Чарівному, Ольгівському та П’ятихатках.