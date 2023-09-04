Нардепи хочуть відновити декларування, але без доступу до самих декларацій, що порушує зобов’язання перед міжнародними партнерами, - Шабунін

Закритий реєстр декларацій порушує зобов’язання України перед міжнародними партнерами, на важливості відкритості наголосили посли G7.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутати спробують залишити електронні декларації чиновників ЗАКРИТИМ. Тобто декларування відновити, але БЕЗ доступу до самих декларацій. Сховати депутати хочуть все, нажите "непосильним трудом" під час війни. Як, наприклад, маєток "слуги" Халімона на печерських пагорбах Києва. Закритий реєстр декларацій порушує зобовʼязання України перед міжнародними партнерами, особливо в частині вступу в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Шабунін зазначив, що посли G7 вчора окремо наголосили на відкритості реєстру.

"Керівництво "слуг" добре це розуміє, тому Арахамія написав, що декларування має бути відновлено у форматі, погодженому з міжнародними партнерами. Закритим реєстр хочуть залишити корупціонери разом з представниками проросійських сил, які досі лишаються у Раді. Найогидніше, що прикриваються вони – військовими.

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Наголошу, військові взагалі НЕ МАЮТЬ подавати декларації до кінця війни, а після перемоги – лише вищі командири і розпорядники великих ресурсів. Щоправда воєнкоми, члени ВЛК, закупівельників Міноборони і т.д. – мусять показати статки разом з усіма іншими чиновниками", - зазначив голова ЦПК.

"Окремим розчаруванням у цій компанії став голова НАЗК, який обманював міжнародників, що він НЕ ЗМОЖЕ відкрити декларації перелічених в попередньому абзаці, тому ВЕСЬ реєстр треба лишити ЗАКРИТИМ. Твіт послів G7 доводить, що обманути міжнародників Новікову не вдалося.

Голосування покаже поіменний список депутатів від корупційних "еліт" та проросійських сил, які заради власної наживи підривають майбутнє України в ЄС", - підсумував Шабунін.

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