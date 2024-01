ВККС розпочав тестування скандальної львівської судді Білінської та розглядає дані про її потенційний конфлікт інтересів

У голови львівського суду Білінської син працює в Мін’юсті та діє в межах конфлікту інтересів, оскільки захищає в ЄСПЛ від імені України оскаржувані рішення своєї матері.

Голова Шевченківського районного суду м.Львів Галина Білінська, яка й досі не склала другого етапу кваліфікаційного іспиту, працює в умовах потенційного конфлікту інтересів. У разі підтвердження факту, ВККС врахує цю обставину під час оцінювання судді, повідомили у Вищій кваліфікаційній комісії.

Так, ВККС повідомила, що вже розпочала другий етап тестування судді Білінської, зокрема, аналіз досьє та співбесіди.

"На сьогодні кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді Білінської Галини Богданівни, яка займає посаду судді Шевченківського районного суду міста Львова, перебуває на етапі дослідження досьє та проведення співбесіди, рішення за його результатами не ухвалено", - зауважили у ВККС.

Водночас Комісія готова взяти до уваги інформацію про потенційний конфлікт інтересів у Білінської, який випливає з того, що її рідний син Ігор Білінський працює у Мін’юсті у відділі представництва держави в кримінальних справах Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України.

"А відтак син судді у справах ЄСПЛ проти неї, відстоює, по суті, прийняті нею ж рішення від імені України", - зауважує видання Delo.

Так, нещодавно, у справі "Комар та інші проти України" (Case of Komar and others v. Ukraine), ЄСПЛ констатував порушення ст.3, ч.ч.1,5 ст.5, ч.1 ст.6 Конвенції, в тому числі, суддями Шевченківського районного суду м. Львова при вирішенні ними питань про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та продовження їх строку у справі №450/1357/17. І ці рішення, серед інших, ухвалювала, власне, і суддя Білінська.

"У разі встановлення відповідних підстав викладену в зверненні інформацію (про потенційний конфлікт інтересів судді) може бути враховано Комісією під час розгляду питань, повʼязаних із карʼєрою Білінської Г.Б.", - додали у ВККС.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини за позовом, в тому числі, Дмитра Гаврилюка, встановив порушення в діяльності голови Шевченківського районного м. Львів Галини Білінської та її колег. Судді порушили конвенції з прав людини, обираючи невиправдано суворі запобіжні заходи фігурантам кримінальних проваджень та безпідставно утримуючи їх під вартою.

Крім того, як писав "Цензор.НЕТ", суддя Галина Білінська не пройшла кваліфікаційні іспити і має негативний висновок Громадської ради доброчесності з рекомендацією про її звільнення з посади. Серед порушень судді встановлений факт сприяння нею своєму синові Ігорю Білінському в уникненні відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.