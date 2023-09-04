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Трофейний Мі-8 АМТШ найближчим часом поповнить бойовий парк ЗСУ, - ГУР МО

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Трофейний Мі-8 АМТШ найближчим часом поповнить бойовий парк ЗСУ, - ГУР МО
Російський вертоліт Мі-8, який перемістили на територію України в рамках операції ГУР та Нацполіції, найближчим часом стане на бойове чергування Повітряних сил.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Український парк бойових вертольотів вже найближчим часом поповниться за рахунок "трофейного" Мі-8 АМТШ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром Полтави (Харківська область).

Пізніше у ГУР МО підтвердили інформацію. Операція готувалася півроку.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Тоді в статистику втрат москалів можно записати +1, якщо цього не зробили раніше ))
  • Vitaliy Kasenkov
    Не зробили. І Ка-52 збитий під Роботіно і цей до втрат не зарахували. Ото як 18 серпня протягом кількох годин гвинтокрили догнали і перегнали літаки, так більше змін нема.
  • Jim Hawkins c863047b
    Далеко не анткаарний. Припиніть псевдопатріотичну бздуру ліпити з дивану.
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