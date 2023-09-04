Трофейний Мі-8 АМТШ найближчим часом поповнить бойовий парк ЗСУ, - ГУР МО
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Російський вертоліт Мі-8, який перемістили на територію України в рамках операції ГУР та Нацполіції, найближчим часом стане на бойове чергування Повітряних сил.
Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
"Український парк бойових вертольотів вже найближчим часом поповниться за рахунок "трофейного" Мі-8 АМТШ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем здався у полон, приземлившись на аеродром Полтави (Харківська область).
Пізніше у ГУР МО підтвердили інформацію. Операція готувалася півроку.