Шольц єдиний, хто блокує поставку крилатих ракет Taurus Україні, - голова комітету Бундестагу з питань оборони Штрак-Ціммерман
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц не поспішає ухвалювати рішення щодо надання Україні крилатих ракет Taurus. Він єдиний в коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.
Про це у Twitter заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"На цей момент" він не хоче поставляти Taurus. "В цей момент", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", – написала Штрак-Ціммерман.