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Шольц єдиний, хто блокує поставку крилатих ракет Taurus Україні, - голова комітету Бундестагу з питань оборони Штрак-Ціммерман

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Шольц єдиний, хто блокує поставку крилатих ракет Taurus Україні, - голова комітету Бундестагу з питань оборони Штрак-Ціммерман
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не поспішає ухвалювати рішення щодо надання Україні крилатих ракет Taurus. Він єдиний в коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це у Twitter заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"На цей момент" він не хоче поставляти Taurus. "В цей момент", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", – написала Штрак-Ціммерман.

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Топ коментарі

  • Грицько Добрий
    Так його ж стара ***** мєрьєльша до сих пір за яйця тримає. Шо тут дивного?
  • Кацапо Гнида
    Люди гибнут благодаря Зе."Россияне тоже люди,они не станут воевать против Украины"
    А Шольц и есть единственный кто это
    решает,как решать его дело.
  • untrollable
    з одного боку так, а з іншого з таурусами було б покраще, ніж без таурусів. і шольц це розцміє.
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