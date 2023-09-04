У Харкові викрили чергового прихильника "русского мира": у заборонених "Одноклассниках" підтримував дії РФ та поширював наративи роспропаганди

Мешканець Харкова у забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" поширював дописи, які схвалювали дії ворожої армії.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, харків’янин, маючи проросійські погляди, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримував дії окупантів. Чоловік, знаходячись у Харкові, маючи можливість на власні очі бачити, що несе за собою "руський мир", у забороненій в Україні соціальній мережі "Одноклассники" поширював дописи, які схвалювали дії ворожої армії.

"Харків'янин розміщував публікації, в яких викривлювалися реальні факти й містились твердження кремлівської пропаганди на кшталт того, що "отказ от Новороссии сделал неизбежной текущую войну", "Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма", "Россия проводит "СВО" на своей территории, и статус Украины после ее "освобождения" будет решать только Москва", "Путин в конце концов захватит всю Украину", - розповіли у прокуратурі.

Крім того, у матеріалах, які публікував підозрюваний, містились зображення символіки СРСР, зокрема прапора та червоної зірки.

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