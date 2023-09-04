Міноборони Румунії про атаку російських дронів: Для нашої території загрози не було

У Міністерстві оборони Румунії прокоментували атаку дронів на Одещину, під час якої, за даними українського МЗС, "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Там засудили атаки на українські об’єкти та елементи цивільної інфраструктури і назвали їх невиправданими.

"Відповідальні структури Міноборони в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників, здійсненими минулої ночі на інфраструктуру морського порту Рені.

Атаки безпілотників, здійснені Російською Федерацією, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

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