На Луганщині росіяни наказали військкоматам пришвидшити "заходи примусової мобілізації", - ОВА

Під час псевдовиборів військкомати на тимчасово окупованих територіях Луганської області отримали вказівку про пришвидшення заходів примусової мобілізації.

Про це у Фейсбуці повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"У військкоматах у так званій "ЛНР" отримали вказівку стосовно пришвидшення заходів примусової мобілізації. Тому під час затягнутого на 10 діб голосування вони перевіряють у виборців наявність військового обліку, уточнюють списки, кого ще можна забрати. Одним треба підвищити явку, другим – призов. Конкуренція", - йдеться у повідомленні ОВА.

Водночас у Лисичанську загарбники розгорнули мережу пунктів прийому металу.

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"По-перше, росіяни зруйнували значну кількість промислових об’єктів, де є чим розжитися. По-друге, з міста евакуювалася більша частина людей. Сотні будинків і тисячі квартир залишилися порожніми. Ті, хто згодом повертається в таке житло, виявляє навіть відсутність столових приладів та садового інвентарю, не кажучи вже про щось більш цінне, - зазначає ОВА.

За словами начальника ОВА Артема Лисогора, із середини позаминулого тижня ворог пішов на штурм українських позицій у районі Новоєгорівки. Сили оборони відбивають по декілька атак на добу, іноді понад десяти. Але ворогу просунутися не вдається, вдається лише втрачати сили та засоби, додав він.

За його словами, Білогорівка опинилася під ударами авіації та артилерії. Також із різних артсистем окупанти обстріляли Невське.

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