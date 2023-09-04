День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів, - Резніков

Один день війни обходиться Україні у 100 мільйонів доларів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі - військово-політичному керівництву, всім - від місцевих керівників до парламенту, уряду, Президента, що все роблять волонтери. Це не так", - зазначив Резніков.

При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині — це 3% від усього, що "потрапило на війну".

Він підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти - у тому числі на армію.

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"Армія сьогодні - найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати й платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців", - додав міністр оборони.