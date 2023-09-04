Повідомлено про підозру російському військовому, який ґвалтував дівчат на окупованій Херсонщині, - Офіс Генпрокурора
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано і повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю ЗС РФ (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, навесні 2022 року підозрюваний чинив сексуальне насильство на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. У квітні 2022 року він прибув на подвір’я будинку, де проживала неповнолітня. Направивши зброю на членів родини, він забрав дівчину із собою, а потім зґвалтував.
У травні того ж року він здійснив такі ж дії з іншою дівчиною в іншому населеному пункті Херсонщини. Під приводом перевірки "благонадійності" російський військовий забрав її з дому, погрожував зброєю, вистрілив з пістолета біля голови та зґвалтував.
В обох випадках підозрюваний змушував дівчат проти волі вживати алкогольні напої, внаслідок чого одна із постраждалих знепритомніла.