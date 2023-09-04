Повідомлено про підозру російському військовому, який ґвалтував дівчат на окупованій Херсонщині, - Офіс Генпрокурора

Правоохоронці заочно повідомили про підозру військовому РФ, який навесні 2022 року скоював сексуальне насильство на окупованих територіях Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано і повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю ЗС РФ (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, навесні 2022 року підозрюваний чинив сексуальне насильство на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. У квітні 2022 року він прибув на подвір’я будинку, де проживала неповнолітня. Направивши зброю на членів родини, він забрав дівчину із собою, а потім зґвалтував.

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У травні того ж року він здійснив такі ж дії з іншою дівчиною в іншому населеному пункті Херсонщини. Під приводом перевірки "благонадійності" російський військовий забрав її з дому, погрожував зброєю, вистрілив з пістолета біля голови та зґвалтував.

В обох випадках підозрюваний змушував дівчат проти волі вживати алкогольні напої, внаслідок чого одна із постраждалих знепритомніла.