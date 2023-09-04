Польща видає Україні громадян, які переправляли нелегалів до Європи, - Rzeczpospolita (виправлено)

Видання Rzeczpospolita відредагувало статтю, в якій йшлося про те, що Польща повертатиме громадян України, які ухиляються від мобілізації. Там уточнили, що Варшава видавала Києву громадян України, причетних до вивезення нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Видання змінило заголовок "Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни" на "Україна повертає на війну співвітчизників, які втекли з країни".

"Київ розглядає можливість притягнення до кримінальної відповідальності чоловіків, які завдяки хабарам не пішли на війну і знайшли притулок за кордоном", - йдеться в анотації до статті.

Автори аналізують потенційну можливість видачі Україні ухилянтів від мобілізації. У цьому контексті згадано, кого Польща вже видворяла у минулому відповідно до домовленостей з Києвом.

"Польща вже вислала… українських громадян, які переправляють нелегальних іммігрантів до Європи. Виявляється, велика частина кур'єрів нелегальних мігрантів, яких ловить Польща, є громадянами України. Покарання за пособництво і підбурювання становить до восьми років", - йдеться в матеріалі. Проте видання не уточнює, коли саме було здійснено депортації.

У статті польського видання згадується, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, рятуючись від мобілізації.

Видання, посилаючись на дані Прикордонної служби Польщі, пише, що з 24 лютого минулого року по 31 серпня цього року до Польщі в'їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало майже 2,8 мільйона українців.

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