Польща видає Україні громадян, які переправляли нелегалів до Європи, - Rzeczpospolita (виправлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Видання змінило заголовок "Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни" на "Україна повертає на війну співвітчизників, які втекли з країни".
"Київ розглядає можливість притягнення до кримінальної відповідальності чоловіків, які завдяки хабарам не пішли на війну і знайшли притулок за кордоном", - йдеться в анотації до статті.
Автори аналізують потенційну можливість видачі Україні ухилянтів від мобілізації. У цьому контексті згадано, кого Польща вже видворяла у минулому відповідно до домовленостей з Києвом.
"Польща вже вислала… українських громадян, які переправляють нелегальних іммігрантів до Європи. Виявляється, велика частина кур'єрів нелегальних мігрантів, яких ловить Польща, є громадянами України. Покарання за пособництво і підбурювання становить до восьми років", - йдеться в матеріалі. Проте видання не уточнює, коли саме було здійснено депортації.
У статті польського видання згадується, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, рятуючись від мобілізації.
Видання, посилаючись на дані Прикордонної служби Польщі, пише, що з 24 лютого минулого року по 31 серпня цього року до Польщі в'їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало майже 2,8 мільйона українців.