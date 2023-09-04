Новини

Польща видає Україні громадян, які переправляли нелегалів до Європи, - Rzeczpospolita (виправлено)

12 00357
Польща видає Україні громадян, які переправляли нелегалів до Європи, - Rzeczpospolita (виправлено)
Видання Rzeczpospolita відредагувало статтю, в якій йшлося про те, що Польща повертатиме громадян України, які ухиляються від мобілізації. Там уточнили, що Варшава видавала Києву громадян України, причетних до вивезення нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Видання змінило заголовок "Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни" на "Україна повертає на війну співвітчизників, які втекли з країни".

"Київ розглядає можливість притягнення до кримінальної відповідальності чоловіків, які завдяки хабарам не пішли на війну і знайшли притулок за кордоном", - йдеться в анотації до статті.

Автори аналізують потенційну можливість видачі Україні ухилянтів від мобілізації. У цьому контексті згадано, кого Польща вже видворяла у минулому відповідно до домовленостей з Києвом.

"Польща вже вислала… українських громадян, які переправляють нелегальних іммігрантів до Європи. Виявляється, велика частина кур'єрів нелегальних мігрантів, яких ловить Польща, є громадянами України. Покарання за пособництво і підбурювання становить до восьми років", - йдеться в матеріалі. Проте видання не уточнює, коли саме було здійснено депортації.

У статті польського видання згадується, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, рятуючись від мобілізації.

Видання, посилаючись на дані Прикордонної служби Польщі, пише, що з 24 лютого минулого року по 31 серпня цього року до Польщі в'їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало майже 2,8 мільйона українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ухилянтів, які купили довідки та виїхали за кордон, можуть екстрадувати, - "слуга народу" Арахамія

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • stanis nasvaiko
    А що ці люди (які виїхали з країни різними способами) мали чекати, коли їм снаряд у вікно залетить?👈
    Ви спочатку заарештуйте тих, хто країну обеззброїв, продав ракети, літаки, знищив армію, спецслужби, привів до влади російську агентуру.👈
    А потім пускайте хвилі в унітазі про людей, що рятувалися (як могли) від війни.
  • Олександр САТ РЕМ
    Почнуть звичайно ж з батальйону Монако
  • Liya d21d54a3
    Новина за раша помийок наше все.
    "Для мене це якась нова інформація, тож на цей момент не зможу прокоментувати", - сказав посол Польщі Бартош Цихоцький.
    Однак, якщо уважно прочитати статтю польської газети, йдеться не про екстрадицію українців призовного віку, які змогли виїхати до Польщі, а про висилку з країни тих, хто займався незаконним переправленням "уклоністів" через кордон.
    Більше, ще більше лайна на вентилятор.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини