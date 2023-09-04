За добу прикордонники затримують до 30 ухилянтів, - Держприкордонслужба

За добу прикордонники затримують у середньому від 20 до 30 порушників, які в незаконний спосіб намагаються перетнути державний кордон України. Ідеться насамперед про чоловіків віком від 18 до 60 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"У середньому за добу прикордонники затримують від 20 до 30 порушників, які в незаконний спосіб намагаються перетнути державний кордон України. В першу чергу мова йде про чоловіків - громадян України віком від 18 до 60 років ", - сказав Демченко.

Він зазначив, що це випадки поза межами пунктів пропуску (тобто по зеленій ділянці кордону) і в пунктах пропуску.

За його словами, якщо говорити про пункти пропуску, то тут порушники намагаються використовувати підроблені документи, однак під час перевірки інспектори такі підробки виявляють.\

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"У подальшому таких осіб ми передаємо співробітникам поліції для того, щоб вони притягувати їх і до кримінальної відповідальності", - розповів речник Держприкордонслужби.

Він зауважив, що для осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону, передбачена адміністративна відповідальність.

"Але також ми інформуємо і співробітників поліції, і представників ТЦК для того, щоб вони щодо таких осіб провели подальшу перевірку стосовно їхніх намірів незаконно перетнути кордон", - додав Демченко.

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