За добу прикордонники затримують до 30 ухилянтів, - Держприкордонслужба
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"У середньому за добу прикордонники затримують від 20 до 30 порушників, які в незаконний спосіб намагаються перетнути державний кордон України. В першу чергу мова йде про чоловіків - громадян України віком від 18 до 60 років ", - сказав Демченко.
Він зазначив, що це випадки поза межами пунктів пропуску (тобто по зеленій ділянці кордону) і в пунктах пропуску.
За його словами, якщо говорити про пункти пропуску, то тут порушники намагаються використовувати підроблені документи, однак під час перевірки інспектори такі підробки виявляють.\
"У подальшому таких осіб ми передаємо співробітникам поліції для того, щоб вони притягувати їх і до кримінальної відповідальності", - розповів речник Держприкордонслужби.
Він зауважив, що для осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону, передбачена адміністративна відповідальність.
"Але також ми інформуємо і співробітників поліції, і представників ТЦК для того, щоб вони щодо таких осіб провели подальшу перевірку стосовно їхніх намірів незаконно перетнути кордон", - додав Демченко.