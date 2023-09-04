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ОК "Південь" про "шахеди" в Румунії: РФ використовує географічну особливість регіону

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ОК "Південь" про "шахеди" в Румунії: РФ використовує географічну особливість регіону
Україна поінформувала Румунію, що було зафіксовано влучання російського дрона-камікадзе по території країни.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог знаючи про це неодноразово використовував саме таку географічну особливість цього регіону, спрямовуючи дрони саме в максимальній близькості до державного кордону", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, відстань там настільки невелика, що і похибка самого баражуючого снаряду, яким є дрон-камікадзе, і бойова робота і її наслідки можуть дійсно загрожувати сусідній країні.

"Факт було зафіксовано, проінформовано країну-сусіда, що така небезпека існує і нами зафіксовано влучання. З нашого боку Україна як відкрита країна, ми відверто і чесно проінформували. Далі реагування має бути за сусідньою країною", - додала речниця.

Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

У Міноборони Румунії заявили, що загрози для їхньої території не було.

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Топ коментарі

  • August Sd
    Румунія, як член НАТО не може просто так сама сказати, що, мовляв, "це загрози не несе". Будь-які заяви з безпеки тільки в розрізі НАТО.
    НАТО це США по факту. І Румунія (як і Польща) каже лише те, що сказали в американський Адміністрації.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Румунів не проб*єш
  • Fox Fox 5a50a6fe
    два мопеда упали в Румынии а не один как пишет Гамнюк
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