Журналіст Ніколов заявив, що глава Вінницької ОВА Борзов виділив 56 млн на добудову стадіону: Той пояснив, що корегували проєкт, який замовили раніше (виправлено)

Вінницька ОДА поновила будівництво стадіону у м. Бар і приховала ціни будматеріалів у підрядах на 56 мільйонів.

Про це пише на своїй Facebook-cторінці журналіст та засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер вінницький губернатор Сергій Борзов наплював на дрони замість стадіонів. І замовив будівництво нового стадіону в Барі за 56 мільйонів.

Причому з особливим цинізмом. До довоєнного контракту уклали дві допки через подорожчання будматеріалів під час війни. І... приховали нові ціни будматеріалів", - йдеться в повідомленні.

Ніколов додав, що ще до війни дружина губернатора Ірина Борзова хизувалась, що вона допомогла вибити гроші у бюджеті на це будівництво.

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"А дружина не проста - це народна депутатка від "Слуги народу", яка входить до парламентського комітету з питань спорту. Треба ж як співпало", - пише журналіст.

Глава ОВА Борзов у Facebook заперечив інформацію.

"Вінницька ОВА НЕ ПОНОВЛЮВАЛА будівництво стадіону у м. Бар і НЕ ПРИХОВУВАЛА ціни будматеріалів у підрядах на 56 мільйонів! Грошей на стадіон немає!!! І не могло бути! Війна!!!

Забезпечення військових, медицина і укриття - це те, куди ми витрачаємо кошти! Ціни на будматеріали такі були на 2021 рік. Так, було корегування проекту, яке замовили раніше, тому це є на Прозоро. А ви тепер доведіть, що я виділив ці кошти на стадіон. І виділяє кошти не ОВА, а міністерство", - зазначив очільник обладміністрації.