Офіційно 30 моделей різних типів українських дронів допущено до експлуатації на фронт, - Резніков

До експлуатації на фронт допущено 30 моделей різних типів дронів українського виробництва, у тому числі 10 моделей FPV-дронів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він не має права розповідати про контракти, укладені Міноборони з виробниками дронів. Однак Резніков зазначив: "Я можу сказати, що офіційно тільки нових українських дронів 30 моделей різних типів допущено до експлуатації: розвідувальних, ударних, камікадзе тощо. У тому числі – 10 моделей FPV-дронів. А кількість їх випуску залежатиме від самих виробників. От скільки вони спроможні будуть випускати – все буде наше. Ми все у них купимо – за державні кошти".

Міністр оборони зауважив, що українські виробники та розробники, чиї БпЛА вже пройшли випробування, завантажені на 100%. Він висловив думку, що вже згодом Україна вийде на "пристойні показники" з виробництва дронів.

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"Паралельно, розуміючи важливість наявності кваліфікованих пілотів, ми запускаємо військову школу операторів FPV-дронів, розвідувальних БпЛА та роботизованих платформ. Школа розрахована на високофахову військову підготовку та перепідготовку. Важливо – саме військові пілоти готуватимуть військових пілотів. Більше деталей дати поки не можу, але плани доволі амбітні", – додав Резніков.