РФ не зможе знищити ядерною зброєю всю Україну, у нас велика територія, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія не зможе знищити Україну ядерною зброєю.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну, у нас велика територія. Ще питання, в якому вона у них стані. У 1998 році росіяни робили останнє випробування ядерної зброї в Казахстані на полігоні", - пояснив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, жодна ядерна бомба не здолає спротив українців.

"Дивіться, ті злочини, які вони зробили на сході України і на півдні, де переважно жило російськомовне населення - Харківщина, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони чинять спротив, хлопці воюють, тому що росіяни - вороги, їм ніхто не простить, їм ніхто не подарує. Вже покоління ростуть, для яких росіянин - це ворог, вони на десятиліття прокляті для всього світу, не можуть прокляті виграти, це нереально", - додав міністр.

Читайте: Американські винищувачі, здатні нести ядерну зброю, розмістять у Великій Британії, - The Telegraph