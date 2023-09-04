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РФ не зможе знищити ядерною зброєю всю Україну, у нас велика територія, - Резніков

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РФ не зможе знищити ядерною зброєю всю Україну, у нас велика територія, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія не зможе знищити Україну ядерною зброєю.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну, у нас велика територія. Ще питання, в якому вона у них стані. У 1998 році росіяни робили останнє випробування ядерної зброї в Казахстані на полігоні", - пояснив очільник Міноборони.

За словами Резнікова, жодна ядерна бомба не здолає спротив українців.

"Дивіться, ті злочини, які вони зробили на сході України і на півдні, де переважно жило російськомовне населення - Харківщина, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони чинять спротив, хлопці воюють, тому що росіяни - вороги, їм ніхто не простить, їм ніхто не подарує. Вже покоління ростуть, для яких росіянин - це ворог, вони на десятиліття прокляті для всього світу, не можуть прокляті виграти, це нереально", - додав міністр.

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Топ коментарі

  • Віталій Маркович e2064356
    до чого коментарі цього ворюги екс міністра оборони?
  • Алекс Скела
  • Сергій Злопам'ятний e1130172
    Сьогодні якийсь день ох#їтєльних історій від Резнікова... Не зрозуміло навіщо цей словесний понос.

    І, ні, ядерна зброя росії може знищити всю планету кіька разів, не то що Україну. На жаль це так... Саме тому захід не спішить робити різких рухів.
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