Росіяни звозять на окуповані території "громадських спостерігачів" з РФ для участі у "виборах"

На тимчасово окупованих територіях росіяни не змогли знайти достатньої кількості спостерігачів на "вибори" серед місцевих. Тому завозять їх з РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Російські "вибори" це суцільний фарс і пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка. Одну з головних ролей у цій виставі грають спостерігачі, яких росіяни вимушено звезли на ТОТ з РФ, адже місцеві відмовляються брати участь у цьому шоу.

Так, за законодавством РФ існують так звані "громадські спостерігачі", й право так називатися має лише член "громадської палати" – дорадчого органу, який контролює Володимир Путін, адже він та призначені ним "губернатори" затверджують керівний склад палати у РФ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, саме такі "громадські спостерігачі" з РФ і спостерігають за "виборами" на ТОТ, адже місцеві палати окупанти щойно створили та не знайшли туди достатньої кількості охочих.

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