ДБР відкрило понад 1,8 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки

Від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань проводило розслідування 1 тисячі 813 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу по викриттю зрадників та колаборантів. У межах кримінальних проваджень збираються докази та показання свідків, опрацьовуються інші матеріали.

Це все буде використано для притягнення до відповідальності осіб, які зрадили Україну під час війни. Злочини проти Нацбезпеки не мають терміну давності", - йдеться в повідомленні.

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Так, від початку повномасштабного вторгнення ДБР проводило розслідування 1 тисячі 813 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави. Серед них:

1406 кримінальних проваджень за фактом держзради (ст. 111 ККУ),

327 кримінальних проваджень – колабораційна діяльність (ст. 111-1 ККУ),

25 кримінальних проваджень щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

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За результатами проведення досудового розслідування:

857 особам повідомлено про підозру,

486 осіб оголошено в розшук,

1071 особа перевіряється на причетність до держзради та колабораційної діяльності,

561 обвинувальний акт направлено до суду за цими статтями.

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