Майже половина кандидатів на псевдовиборах на окупованому Запоріжжі - росіяни, - Федоров
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Понад 45% кандидатів на псевдовиборах рашистів на окупованих територіях Запорізької області - громадяни РФ.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Влаштовані окупантами вибори на ТОТ – незаконні і нікчемні. Черговий доказ: списки кандидатів в "заксобраніє" Запорізької області.
"Балотуються" люди з Алтайського краю, Дагестану, Сибіру, Москви. У "Єдіноросів" та ЛДПР немісцеві складають до половини від всіх кандидатів. Голосувати людей змушують під дулами автоматів", - йдеться в повідомленні.