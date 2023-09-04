Єврокомісія про зустріч Ердогана та Путіна: Очікуємо на повернення РФ до "зернової угоди"

За підсумками зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського диктатора Володимира Путіна у Єврокомісії очікують на повернення РФ до "зернової ініціативи".

Про це заявив представник Європейської комісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загальне очікування полягає в тому, що Росія принаймні повернеться до Чорноморської зернової ініціативи, а основне очікування - у тому, що Росія припинить свою незаконну агресію проти України, частиною якої також є блокада Чорного моря, що має на меті (блокування) українського експорту зернових", - зазначив він.

Стано нагадав, що лише вчора ввечері Росія здійснила масштабну атаку на Одесу й Дніпропетровську область, цілячись в об'єкти, які використовують для експорту українського зерна, включно з районом Дунаю.

"Це ще раз демонструє, як Росія своїми діями поглиблює глобальні ціни на продовольство й глобальну продовольчу кризу, що ставить під загрозу мільйони вразливих людей у всьому світі", - сказав представник ЄК.

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Стано нагадав, що 17 липня Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

"По суті, вони підірвали найбільш життєздатний спосіб експорту українського зерна на світовий ринок. Це неприйнятно. Просто зараз вони також атакують портову інфраструктуру, вони атакують альтернативний спосіб, щоб вивезти зерно з України - лінії солідарності", - сказав він, додавши, що від блокування українського експорту Росія насправді отримує прибуток.

"З одного боку, вони піднімають світові ціни, переводячи в готівку багато грошей, тому що одночасно вони також збільшують свій власний експорт. Тому всі розмови про те, що ЄС є перешкодою для російського експорту, - це дезінформація та маніпуляція, це брехня. І ми закликаємо Росію, з одного боку, знову долучитися до Чорноморської зернової ініціативи, а з іншого боку, припинити незаконну агресію й блокування Чорного моря своїми військами", - підсумував Стано.

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