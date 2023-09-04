Окупанти навчають дошкільнят правилам евакуації на випадок проникнення "українських ДРГ", - Центр нацспротиву
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти почали промивати мізки маленьким українцям, починаючи вже з дитсадків. На тимчасово окупованих територіях триває політика геноциду, коли росіяни знищують ціле покоління українців шляхом зміни їх самоідентифікації", - зазначає Спротив.
Як зазначається, пропаганда працює з дітьми, починаючи з дитсадків.
Так, на тимчасово окупованих територіях рашисти провели псевдонавчання щодо евакуації дошкільнят на випадок проникнення "українських ДРГ" у дитсадок, які за легендою планують вкрасти дітей. Тобто дітей вчаться захищатись від українців, наголошують у ЦНС.
Водночас у жовтні окупанти планують провести у Москві форум "класних керівників", де освітянам пояснять як правильно промивати мізки молодому поколінню. На захід планують відвезти близько 3 тисяч педагогів з тимчасово окупованих територій.