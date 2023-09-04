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Ірландія розмістить понад 700 українських біженців у наметах через брак житла

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Ірландія розмістить понад 700 українських біженців у наметах через брак житла
Понад 700 біженців з України, які мають прибути найближчим часом до Ірландії, розмістять у наметовому таборі на території маєтку Страдбаллі Холл в графстві Ліїш.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, влада підписала контракт на використання майданчика на найближчі 6 тижнів, пише BBC.

Угода про використання ділянки набуде чинності з вівторка. У Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції та молоді (DCEDIY) розповіли, що на території парку будуть проживати 750 осіб. Запустити майданчик на повну потужність у відомстві планують з четверга. Його використовуватимуть для дуже короткострокового розміщення людей.

У Департаменті інтеграції зазначили, що на території Stradbally буде забезпечене гаряче харчування, доступ до медичної допомоги, гаряча вода, душ і туалет. Для облаштування дитячої зони використають великий купольний намет. Біженців селитимуть у невеликі намети на 3-6 осіб. Територія перебуватиме під охороною, а мешканцям доведеться носити браслети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірландії немає житла для новоприбулих українських біженців

Розміщувати новоприбулих біженців у наметах вирішили через гостру кризу житла.

"У літні місяці зросла кількість прибулих з України, з 1 травня сюди втекли понад 10 000 людей, у середньому близько 650 осіб на тиждень. Очікується, що протягом наступних тижнів з України можуть продовжувати прибувати до 500 осіб", – пояснили у відомстві.

Зазначається, що невелику кількість новоприбулих вже розмістили в наметах. Вразливі категорії біженців матимуть пріоритет для будь-якого доступного житла без наметів.

Раніше посольство України в Ірландії офіційно закликало українців утриматись від прибуття в країну у найближчі півтора-два місяці через кризу із житлом.

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Топ коментарі

  • Роман Марушка ce8c92d5
    Будуть жити в наметах це знак того що не бажають приймати біженців з України
    Але треба було регулювати кількість біженців а так багато випадків що поїхали з України там де не було окупації а ті що дійсно постраждали нічого не отримують
    Тому нехай живуть в наметах бо серед цих людей які хочуть потрапити за кордон мають мету отримувати пособія і не працювати
    Але за кордоном не солодке життя для мігрантів.....
  • Анна Лукьянець
    Так найбільша соцдопомога в світі. В Нідерландах близько 300 євро, в Німеччині - 500, а в Ірландії 800.
  • Галя Гусенко 7f79ba0c
    Підтримую. Треба втікачам вказувати на місце
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