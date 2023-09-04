Оператори Армії дронів уразили 189 одиниць техніки росіян упродовж тижня, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Оператори Армії дронів з 28 серпня до 4 вересня 2023 року ліквідували 63 окупантів та уразили 189 одиниць техніки росіян на мільйони доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"За останні 7 днів завдяки професіоналізму наших воїнів в окупантів — мінус 37 танків, 44 броньовані машини, 30 опорних пунктів. Працюємо над тим, щоб Армія дронів зростала, та забезпечуємо військових технологіями. Дякую Силам оборони, які докладають надзусиль, звільняючи території", - написав Федоров.

Також, як видно з інфографіки, знищено 13 САУ, 14 складів бкм / палива, 2 РСЗВ і ліквідовано 63 окупанти.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ та 15 рот ЗСУ.

Федорів зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.