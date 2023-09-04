Вибори в Україні є важливим, але не найголовнішим питанням, - уряд Німеччини
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.
"В принципі, ми вважаємо правильними цінності демократичного волевиявлення і виборів, але треба брати до уваги особливу ситуацію, яка наразі є і буде тривати протягом осяжного майбутнього в Україні. Немає такої позиції, яку я міг би представити зараз щодо того, що ми хотіли би натиснути на Україну. Україна вже понад 18 місяців перебуває у війні як наслідок російського агресивного нападу, вона змушена захищатися, захищати свою територіальну цілісність і суверенітет. Це наразі – найголовніше питання", - сказав Гебештрайт.
Раніше речник заявив виданню Welt, що з огляду на необхідність дотримання звичайної дати виборів попри війну "федеральний уряд надає великого значення проведенню виборів і дійсності конституційних положень".