Обмеження ціни на російську нафту працює, - Держдеп

Запроваджене країнами G7 та їх союзниками обмеження ціни на купівлю російської нафти у 60 доларів за барель продовжує працювати та залишається ефективним інструментом.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США з економічної політики Ерік ван Ностранд, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через дев’ять місяців з моменту впровадження обмеження (ціни на купівлю нафти з РФ – ред.) воно працює", - заявив він, додавши, що ця політика зменшила доходи Росії, а будь-які порушення цих граничних цін будуть розглядатися правоохоронними органами США та союзників.

Ван Ностранд також заявив, що США оцінюють ефективність цієї політики, дивлячись на те, чи дозволяє цінова стеля покупцям у всьому світі домовлятися про більші знижки на російські поставки.

"Ми не вимірюємо успіх (цієї ініціативи. – Ред.) лише тим, скільки молекул нафти постачається конкретно в барелях. Ми розглядаємо це як ринковий механізм для зміни стимулів ринку нафти", - наголосив ван Ностранд.

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Нагадаємо, середня ціна нафти російської флагманської марки Urals у серпні зросла до $74 за барель, що майже відповідає рівню серпня минулого року ($74,73).