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Україна має фотодокази того, що кілька російських шахедів впали на території Румунії, - Кулеба

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Україна має фотодокази того, що кілька російських шахедів впали на території Румунії, - Кулеба
Україна має фотодокази падіння дронів-камікадзе типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки в ніч із 3 на 4 вересня. Київ готовий надати ці докази Бухаресту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада. – Ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – зазначив Кулеба.

Він вважає, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

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"Є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт", - додав Кулеба.

Він наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", – резюмував Кулеба. 

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Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

У Міноборони Румунії заявили, що під час атаки для їхньої країни загрози не було. 

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Топ коментарі

  • stels400
    Відповідь проста і очевидна .НІЧОГО не робитимуть,бо як і всі інші країни позиція у них одна хата с краю нічого не знаю, аби нас не трогали.
  • KeshaF1
    Має і шо? Ви НАТО пинками намагаєетесь змусити реагувати? До сраки ці докази.
  • Артм Воронцов
    Ната буде закривати очі на виєбони русні доки доки не постраждає велика кількість їх громадян…. а до того будуть вивчати питання…. та займатись іншою фігнею…
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