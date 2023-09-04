Україна має фотодокази того, що кілька російських шахедів впали на території Румунії, - Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада. – Ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – зазначив Кулеба.
Він вважає, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.
"Є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт", - додав Кулеба.
Він наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії.
"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", – резюмував Кулеба.
Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.
У Міноборони Румунії заявили, що під час атаки для їхньої країни загрози не було.