"РФ абсолютно не реагує на наші спроби налагодити змістовну комунікацію", - член Комісії ООН де Грейф

Російська федерація ігнорує спроби Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні налагодити контакт щодо розслідування.

Про це заявив комісар незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Пабло де Грейф, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Членів комісії запитали, чи вони відчувають тиск від російських чиновників, оскільки РФ все ще є членкинею Ради Безпеки ООН.

"Чи відчуваємо ми тиск? Відповідь – однозначно ні. Ми не відчуваємо тиску з боку Російської Федерації частково через те, що Російська Федерація абсолютно не реагує на наші спроби налагодити змістовну комунікацію з її владою. Тож жодного контакту, ні позитивного, ні негативного, не було. Тому ми не можемо сказати, що ми відчували якийсь тиск з цього приводу", – відповів де Грейф.

А на запитання про те, чому Росія все ще залишається членом ООН, комісари сказали, що висловлюватися щодо структурних питань не можуть.

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"Насправді роль Комісії не полягає в тому, щоб висловлюватися щодо структурних питань, які стосуються організації в цілому, не кажучи вже про її Раду безпеки. Поведінка сил Російської Федерації в цьому конфлікті, безумовно, є частиною нашого мандату, і ми дуже чітко про це говорили в нашому звіті", – резюмував Пабло де Грейф.

Коментарів російської сторони про рівень комуцнікації з міжнародною комісією ООН з розслідування порушень в Україні немає.

Зазначається, що Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні була створена Радою з прав людини ООН у березні 2022 року. Вказана комісія ООН в рамках свого другого мандату, який розпочався у березні 2023 року, відвідала раніше Умань, а також побувала в Києві. Результати моніторингу мають оприлюднити на засіданнях Генасамблеї ООН цього місяця та на засіданні Ради ООН з прав людини у березні наступного року.

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Нагадаємо, Комісія наразі не має достатніх доказів, які юридично відповідають Конвенції, щоб визнати війну в країні геноцидом.