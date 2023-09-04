До 14, 12 та 9 років за ґратами засуджено трьох "навідників" російських ударів по Лиману і Дніпропетровщині, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще троє російських інформаторів, які коригували повітряні атаки РФ по Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, "навідників" затримали у результаті спецоперацій СБУ на території двох регіонів Укоаїни.



За матеріалами української спецслужби, один із зловмисників отримав 14 років ув’язнення, інший – 12, а третій злочинець проведе за ґратами 9 років.



Так, на Донеччині: тюремний строк отримав місцевий житель, який "зливав" окупантам місця базування та переміщення Сил оборони у звільненому Лимані. Особливо ворога цікавили геолокації штабів командування ЗСУ та підрозділів Служби безпеки.



Співробітники СБУ затримали російського інформатора на спробі передачі розвідінформації воєнній розвідці Південного військового округу ЗС РФ через соцмережу "Однокласники".

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Також засуджено 24-річну мешканку міста Новогродівка Покровського району, яку спецслужби РФ залучили до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді зловмисниця їздила до тимчасово окупованого Донецька, де пройшла курс диверсійної підготовки у польових таборах бойовиків терористичної організації "ДНР".

Після цього її перевели у режим "очікування" та відправили додому, а після 24 лютого 2022 року активували для виконання завдань розвідувально-підривної діяльності проти України. За вказівками агресора вона ставила мітки поблизу місць можливого базування українських військових та правоохоронців у фронтових районах області. Зроблені "позначки" зловмисниця фотографувала та відправляла загарбникам з координатами для підготовки повітряних атак на місця дислокації українських захисників.



На Дніпропетровщині: засуджено колишнього кримінальника, мешканця Кам’янського, який працював на ФСБ і готував ракетний удар РФ по одному з місцевих заводів. Для цього він фотографував "периметр" та внутрішню територію промислового об’єкта, а потім відправляв агресору готові знімки з прив’язкою до місцевості.

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