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РФ готова повернутися до "зернової угоди", але потрібно виконати "всі зафіксовані домовленості", - Путін

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РФ готова повернутися до "зернової угоди", але потрібно виконати "всі зафіксовані домовленості", - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, як тільки буде виконано всі зафіксовані домовленості", - зазначив кремлівський диктатор.

Нагадаємо, Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо – ООН, Туреччини та РФ.

Дія угоди декілька разів продовжувалась. 17 липня Москва заявила про вихід із зернової угоди.

Читайте: Росія рекордно збільшила експорт свого зерна після блокування "Чорноморського коридору"

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Топ коментарі

  • Юрій Гросарчук fac575f1
    Иди *****.
  • FT FT
    ПНХ со своими хотелками. А Украине нивкоем случае нельзя ловиться на ету удочку. Ета *сделка* не что иное как признание кремля хозяином Черного моря, а Украине запретят возвращать крым и атаковать крымский мост и военные корабли
  • Виктор Дийнега
    Забудь о своих условиях. Не тебе выродок условия выставлять.
    У Украины одно условие - бункерная крыса и все сообщники этого недоразумения должны быть уничтожены.
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