РФ готова повернутися до "зернової угоди", але потрібно виконати "всі зафіксовані домовленості", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, як тільки буде виконано всі зафіксовані домовленості", - зазначив кремлівський диктатор.

Нагадаємо, Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо – ООН, Туреччини та РФ.

Дія угоди декілька разів продовжувалась. 17 липня Москва заявила про вихід із зернової угоди.

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