Росіяни отримали нову партію "шахедів", - ОК "Південь"

Вночі росіяни атакували Одещину "шахедами" з нової партії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Росіяни обирають невипадково дати атак, вони планують ці операції. А планування відбувається виходячи з наявних сил та засобів. Ми бачили, що перед атаками Одещини відбулася активізація вантажних повітряних перевезень з напрямком Тегеран - Москва, що може свідчити про прибуття додаткової партії "шахедів", - зазначила вона.

За словами речниці, ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру України за допомогою дешевшого способу.

"На уламках збитих безпілотників ми бачили, що це дійсно наступна партія, яка відрізняється маркуванням. Очевидно, що росіяни економлять ракети. Тому що цей запас поповнювати не так просто й набагато дорожче. Ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру за допомогою більш дешевого способу", - підсумувала Гуменюк.

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