Те, що Путін та Ердоган провели перемовини без України не означає, що позицію України не враховано, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "ми абсолютно розуміємо загальну логіку обговорення", те, що Путін та Ердоган провели перемовини без України не означає, що позицію України не враховано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Кулеба зазначив, що зустріч Ердогана і Путіна у Сочі без участі України, це не значить, що вони говорять без України.

"Україна — це, як тінь батька Гамлета, ми завжди присутні. Мій колега пан Хакан Фідан був в Києві, ми мали дуже прикметні розмови, потім він поїхав в Москву, ми абсолютно розуміємо загальну логіку обговорення. Наша позиція дуже проста — Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена, друге, вона має бути відновлена не шляхом виконання забаганок і шантажу РФ, тому що ніяких правових політичних підстав для виходу з угоди в росіян не було", - наголосив він.

Він додав, що якщо зараз іти Росії на поступки, вони (росіяни. - Ред.) повернуться і через місяць знову вийдуть і висунуть нові вимоги.

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"І третє, паралельно, зважаючи на те, що Росії вірити не можна, потрібно розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи. Що Україна успішно робить, і ви знаєте про кораблі, які вийшли", - зауважив Кулеба.

Він переконаний, що за результатами розмови Ердогана з Путіним відбудуться контакти між президентами Туреччини та України.

"Між президентом Зеленським і президентом Ердоганом довірливі відносини, я переконаний, що за результатами розмови з Путіним відбудуться контакти між президентом Ердоганом і президентом Зеленським, вони детально обговорять, про що йшлося і до чого домовилися, якщо домовилися, в Сочі", - вважає Кулеба.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїп Ердоганом у Сочі заявив, що РФ готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи й "відкрита до переговорів".