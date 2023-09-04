Те, що Путін та Ердоган провели перемовини без України не означає, що позицію України не враховано, - Кулеба
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Кулеба зазначив, що зустріч Ердогана і Путіна у Сочі без участі України, це не значить, що вони говорять без України.
"Україна — це, як тінь батька Гамлета, ми завжди присутні. Мій колега пан Хакан Фідан був в Києві, ми мали дуже прикметні розмови, потім він поїхав в Москву, ми абсолютно розуміємо загальну логіку обговорення. Наша позиція дуже проста — Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена, друге, вона має бути відновлена не шляхом виконання забаганок і шантажу РФ, тому що ніяких правових політичних підстав для виходу з угоди в росіян не було", - наголосив він.
Він додав, що якщо зараз іти Росії на поступки, вони (росіяни. - Ред.) повернуться і через місяць знову вийдуть і висунуть нові вимоги.
"І третє, паралельно, зважаючи на те, що Росії вірити не можна, потрібно розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи. Що Україна успішно робить, і ви знаєте про кораблі, які вийшли", - зауважив Кулеба.
Він переконаний, що за результатами розмови Ердогана з Путіним відбудуться контакти між президентами Туреччини та України.
"Між президентом Зеленським і президентом Ердоганом довірливі відносини, я переконаний, що за результатами розмови з Путіним відбудуться контакти між президентом Ердоганом і президентом Зеленським, вони детально обговорять, про що йшлося і до чого домовилися, якщо домовилися, в Сочі", - вважає Кулеба.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїп Ердоганом у Сочі заявив, що РФ готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи й "відкрита до переговорів".