Речник ЄС Стано про постачання боєприпасів для України: Сподіваємося бачити більше контрактів

У ЄС сподіваються на збільшення кількості контрактів на постачання боєприпасів для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано.

"Наш підхід, що передбачає три "треки" (постачання боєприпасів від ЄС для України. – Ред.), не є єдиним шляхом, яким ми підтримуємо Україну. Його мета – відповісти на нестачу боєприпасів, і ця робота триває. Водночас є й інша частина військової допомоги для України – це постачання від країн-членів на двосторонній основі того військового обладнання, яке потрібно їм (українцям. – Ред.), щоб захистити себе", - сказав Стано.

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Він нагадав, що за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС в іспанському Толедо минулої середи високий представник ЄС повідомив про укладення трьох контрактів на виробництво боєприпасів з європейською оборонною промисловістю. За словами Стано, ця кількість не є остаточною, адже переговори тривають, у тому числі щодо виробництва інших видів артилерійських боєприпасів та ракет.

"Ми не будемо називати на цій стадії залучені компанії та держави. Цей процес триває. Ми сподіваємося бачити більше таких контрактів. Паралельно Німеччина і Франція здійснюють власні національні схеми замовлення. Тож, варто розглядати це як складну картину: те, що відбувається під егідою ЄС, а також на двосторонній основі. Наша загальна мета - допомогти Україні, наскільки ми можемо. Як зауважив високий представник ЄС в Толедо, ми маємо робити більше для України, і робити це швидше, щоб вона могла продовжувати легітимний захист від російської агресії", - наголосив речник ЄС.

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