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До "Армії відновлення" долучилися майже 50 тисяч українців. ІНФОГРАФІКА

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До "Армії відновлення" долучилися майже 50 тисяч українців. ІНФОГРАФІКА
До "Армії відновлення" долучилися 49 927 українців із 19 областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби зайнятості. 

За інформацією держслужби, станом на 4 вересня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, участь у суспільно корисних роботах взяли 49 927 українців із 19 областей.

Найбільше направлень на роботу було видано у Харківській (9 502), Полтавській (7 461), Донецькій (5 845), Київській (5 413) та Чернігівській (5 365) областях.

На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах спрямовано вже 305 млн грн.

До Армії відновлення долучилися майже 50 тисяч українців 01

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Топ коментарі

  • Максим Харламов 203d9da8
    Дело не в доцильности а в оплате труда.Троцкий уже создавал в1918 армию труда,за еду и мыло,я так понял у нас всё впереди.
  • Евгений Дюков 567db7e6
    Честно, я не знаю как жить на 6,500 грн... .
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Знайшли чим хвалитися, людям за таку роботу мінімалку платите! А самі не хочете на ''мінімалці'' посидіти? Не цеглу там переносите!
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