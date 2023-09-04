До "Армії відновлення" долучилися майже 50 тисяч українців. ІНФОГРАФІКА

До "Армії відновлення" долучилися 49 927 українців із 19 областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби зайнятості.

За інформацією держслужби, станом на 4 вересня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, участь у суспільно корисних роботах взяли 49 927 українців із 19 областей.

Найбільше направлень на роботу було видано у Харківській (9 502), Полтавській (7 461), Донецькій (5 845), Київській (5 413) та Чернігівській (5 365) областях.

На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах спрямовано вже 305 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк виділив Україні $232 млн на термінові ремонти житла