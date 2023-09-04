Через пошкодження основних мостів ворогу дедалі складніше перевозити важку техніку та боєприпаси, - ОК "Південь"

Пошкоджені ударами ЗСУ мости на окупованих територіях є основою логістичних маршрутів росіян. Ворог не може використовувати їх повноцінно, тому загарбникам дедалі складніше перевозити важку техніку, озброєння та боєприпаси.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Основні мости, які були пошкоджені і є основою ворожих транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути використані "на повну потужність". Тому в більшості випадків окупанти використовують трасу М-17.

Оскільки ушкодження, які їм завдані, навіть якщо "підлатані", не відповідають повністю пропускній спроможності. Зокрема, що стосується важкої техніки, озброєння і перевезення боєприпасів. Вони можуть зараз використовуватися хіба що для перевезення особового складу. Але в більшості випадків, все ж таки, використовується траса М-17", – зазначила Гуменюк.

Щодо Кримського мосту, зауважила Гуменюк, час від часу через нього відбуваються залізничні перевезення, автодорожні – надзвичайно ускладнені.

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