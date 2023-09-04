Туреччина підготує нові пропозиції щодо відновлення зернової угоди, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що Анкара підготує нові пропозиції з ООН щодо відновлення угоди щодо експорту зерна з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я поділився з Путіним, що ми готові провести консультації. Ми підготуємо новий пакет пропозицій у консультації з ООН. Вважаю, що ми зможемо досягти результату. Я вірю, що рішення буде досягнуто найближчим часом", – заявив Ердоган під час пресконференції за підсумками переговорів з російською стороною.

Проте про відновлення зернової угоди, як очікувалося, наразі не йдеться.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".

Раніше повідомлялося, що Організація об’єднаних націй підготувала пакет пропозицій щодо "зернового коридору", який передбачає зняття деяких санкцій з Росії.