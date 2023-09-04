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Законопроєкт про відновлення декларування передбачає, що реєстр декларацій залишиться закритим ще на рік, - "слуга народу" Радіна

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Законопроєкт про відновлення декларування передбачає, що реєстр декларацій залишиться закритим ще на рік, - "слуга народу" Радіна
Законопроєкт про відновлення декларування пропонує залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік.

Про це повідомила народний депутат із фракції "Слуга народу" Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно комітет з антикорупційної політики затвердив редакцію законопроєкту про відновлення декларування до другого читання.

Підтриманий текст законопроєкту із нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж цього року", - написала Радіна у фейсбуці.

Нардеп наголошує на необхідності негайного відкриття реєстру декларацій (із урахуванням необхідних заходів щодо захисту інформації про військових).

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Законопроєкт про відновлення декларування передбачає, що реєстр декларацій залишиться закритим ще на рік, - слуга народу Радіна 01

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Топ коментарі

  • Immortal Soul Life
    Зе Банда вы суки конченные
  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    Серпень 2023 став першим місяцем з початку року коли грантова допомога США на погашення дефіциту державного бюджету не прийшла,а чому б це ви знаєте-
    "слуги коломойського народу"
  • Анатолий К 65c6a92d
    Не на блага України "слуги Бені-Зеля" роблять, а прикривають свої дупи. Величезна подяка наріду 73%. Ось це ви зробили разом.
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