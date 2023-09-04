Законопроєкт про відновлення декларування передбачає, що реєстр декларацій залишиться закритим ще на рік, - "слуга народу" Радіна
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Законопроєкт про відновлення декларування пропонує залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік.
Про це повідомила народний депутат із фракції "Слуга народу" Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно комітет з антикорупційної політики затвердив редакцію законопроєкту про відновлення декларування до другого читання.
Підтриманий текст законопроєкту із нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж цього року", - написала Радіна у фейсбуці.
Нардеп наголошує на необхідності негайного відкриття реєстру декларацій (із урахуванням необхідних заходів щодо захисту інформації про військових).