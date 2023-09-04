Голова МЗС Румунії Одобеску про загрозу від російських обстрілів: "Існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки що цього не сталося"

Коментуючи інформацію про те, що російський дрон-камікадзе Шахед впав на території Румунії, міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що через обстріли дійсно існує ризик нещасних випадків, але "поки що цього не сталося".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

"Звичайно, існує ризик, тому що те, що там сталося, відбувається дуже близько до наших кордонів. Звичайно, існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки що цього не сталося", – зазначила глава румунського МЗС.

Вона наголосила, що своїми атаками Росія не дозволяє Україні експортувати своє зерно.

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Раніше повідомлялось, що під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

У Міноборони Румунії заявили, що під час атаки для їхньої країни загрози не було.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова надати фотодокази того, що російський шахед впав на території Румунії.