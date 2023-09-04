На антикорупційному комітеті ухвалили правку, що залишає електронні декларації чиновників закритими, - Шабунін

Депутати ухвалили на антикорупційному комітеті правку, що залишає електронні декларації чиновників закритими. Реєстр декларацій хочуть закрити ще на рік.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Всупереч думці 91,7% українців, ЄС та послів G7 депутати таки зганьбилися та просто зараз ухвалили на антикорупційному комітеті правку, що лишає електронні декларації чиновників закритими.

Традиційно на комітеті відзначилися нардепи від проросійських сил (Григорій Мамка з екс ОПЗЖ), представники старих корупційних еліт (Сергій Власенко з "Батьківщини") та окремі "слуги", наприклад, сумнозвісний Максим Павлюк та його колега Галина Янченко", - написав він.

Як зазначає Шабунін, Реєстр декларацій хочуть закрити ще на рік, але окремі декларації дозволять у цей рік відкривати лише за згоди самого декларанта.

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"Все це при тому, що за цей рік влада може спробувати організувати вибори. І відсутність доступу до даних про їхні статки точно стане у нагоді, аби комфортно переобратися після війни та продовжити красти.

Тим більше виключна причина для нардепів приховувати декларації від публічного доступу – це бажання приховати накрадене під час війни. Численні розслідування про майно на Печерську, в Болгарії та лакшері-відпочинок на Мальдівах – яскраве тому підтвердження", - зауважив Шабунін.

Як зазначає Шабунін, єдиний шанс для Ради зараз уникнути ганьби перед ЄС, послами G7 та, найголовніше, перед власними громадянами – проголосувати у залі за правку, яка забезпечить відкриття інформації про "воєнні" статки чиновників. Голосування має відбутися уже завтра.

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